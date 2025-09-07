Elena Udrea: „Oameni din serviciile SUA m-au întrebat, în Costa Rica, despre afacerile familiei Biden, acoperite de Coldea”

Coldea și acoliții, se ocupau de afacerile familiei Biden din România și Ucraina. Foto/Arhivă
Coldea și acoliții, se ocupau de afacerile familiei Biden din România și Ucraina. Foto/Arhivă

Fostul ministru al Turismului aruncă bomba. Elena Udrea a declarat, în emisiunea Culisele Statului Paralel, că a fost contactată, în timpul șederii în Costa Rica, de către oameni ai serviciilor din SUA în legătură cu banii familiei Biden. Mai precis, despre cum Coldea era „curierul” familiei fostului președinte american. 

„În Costa Rica m-au întrebat serviciile SUA despre cum au acționat Coldea și Kovesi și dacă banii acestor familii importante care se verifica traseul banilor din România și Ucraina erau acoperiți de Coldea. În Costa Rica, în 2019, am fost contactată, de alte servicii...Am ajuns acolo pentru că și niște recomandări care au legături cu serviciile. Serviciile din mai multe țări m-au contactat ca să discut diferite aspecte. La unele nu am înțeles de ce a trebuit să discute eu. Însă, cu serviciile americane am purtat discuții. Pe 24 decembrie 2018 am părăsit Costa Rica. Am plecat în Costa Rica știind clar că voi avea dosar, la sugestia și în urma discuțiilor cu oameni”, a declarat Elena Udrea în emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus.