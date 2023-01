Uleiul de măsline conține o mulțime de grăsimi sănătoase și nutrienți valoroși pentru sănătate. Consumat în cantități mici pe stomacul gol, acest elixir vegetal protejează celulele care pot conduce la apariția cancerului și s-a dovedit a fi un remediu foarte bun pentru persoanele care suferă de constipație. Expertii sunt de acord ca uleiul de masline - in special extravirgin - este benefic organismului si previne o multime de boli. Iată numeroasele beneficii ale uleiului de măsline, consumat pe stomacul gol.

Uleiul de măsline este benefic pentru buna funcționare a colonului

O serie de cercetări au arătat că uleiul de măsline băut pe stomacul gol protejează celulele de modificări care pot conduce la apariția cancerului. De asemenea, acest aliment prietenos are proprietăți curative pentru colon și este un remediu excelent pentru persoanele care suferă de constipație. Pentru un rezultat și mai bun se amestecă 2 linguri de ulei de măsline extravirgin cu zeama de la un sfert de lămâie și se consuma dimineața.

Uleiul de măsline este o adevărată comoară pentru piele, păr, unghii și oase

Obiceiul consumului de ulei de măsline dis de dimineață are un efect benefic asupra unghiilor, pielii și părului, redându-le aspectul sănătos. Industria cosmetic folosește acest ingredient în măștile pentru păr sau ten cu rezultate uimitoare, însă uleiul de măsline poate fi mult mai eficient atunci când este administrat intern.

Uleiul de măsline este un ajutor de încredere pentru buna funcționare a ficatului

Obiceiul de a bea ulei de măsline pe stomacul gol ajută la buna funcționare a organelor interne și la eliminarea toxinelor. În special, uleiul de măsline este benefic pentru ficat, deoarece stimulează detoxifierea acestui organ essential pentru o sănătate optimă.

Uleiul de măsline, un adevărat prieten în curele de slăbire

Acest elixir vegetal conține o cantitate mare de grăsimi omega-3, adică acele grăsimi bune care conferă sațietate și sunt importante pentru sănătatea organismului. În plus, studiile arată că atunci când vrei să slăbești este foarte important să consumi grăsimi sănătoase, deoarece acestea stimulează metabolismul. În plus, uleiul de măsline este un bun înlocuitor pentru unt care conține multe calorii și nu este recomandat spre consum dacă vrei să scapi de kilogramele în plus, spun nutriționiștii, citați de eva.ro.

Uleiul de măsline întărește sistemul imunitar

Tot grăsimile sănătoase sunt responsabile de un efect benefic asupra sistemului imunitar. Consumul zilnic al unei linguri cu ulei de măsline pe stomacul gol aduce multe beneficii pentru sistemul imunitar.

Uleiul de măsline protejează inima de bolile specifice

Un alt beneficiu al consumului de ulei de măsline pe stomacul gol este şi cel al protejării inimii. Există două tipuri de colesterol, cel bun (HDL) și cel rău (LDL), iar uleiul de măsline abundă în grăsimi sănătoase care măresc nivelul colesterolului bun, mai scrie sursa citată. Nutriționiștii recomandă includerea uleiului de măsline în alimentație alături de o dietă echilibrată care cuprinde cereale integrale, legume și fructe pentru a proteja sistemul cardiovascular. În plus, acest ulei este cunoscut ca un bun ajutor în reducerea inflamațiilor din corp.

Uleiul de măsline controlează nivelul glicemiei

Cercetările arată că uleiul de măsline scade colesterolul rău și nivelul glicemiei din sânge. Acest efect este benefic pentru persoanele care suferă de diabet.

Uleiul de măsline pe stomacul gol protejează creierul

Datorită compușilor din conținutul său, uleiul de măsline extravirgin sau presat la rece protejează creierul de maladii grave precum Alzheimer, scade riscul de depresie și îmbunătățește memoria. Prin urmare, iată încă un motiv pentru care merită să consumăm, cu moderaţie, ulei de măsline pe stomacul gol.