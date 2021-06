Unul dintre motivele pentru care șeful statului a cerut reexaminarea proiectului s-a bazat tocmai pe faptul că, deși s-a modificat titulatura în „educație sanitară”, legiuitorul n-a definit noțiunea.

Legea a fost adoptată din nou în forma iniţială. În urma votului electronic şi al celui prin telefon, s-a depăşit numărul necesar de 69 de voturi necesare pentru legea organică.

Disciplina se va numi "educație sanitară", iar cei care doresc sa ia parte la curs trebuie să facă o cerere. În plus, elevul are nevoie și de acordul scris al părinților. În această formă, legea va ajunge la Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a afirmat luni că, în opinia sa, accesul elevilor la orele de educație sanitară ar trebui să se facă în mod similar cu cel la orele de religie, adică să fie permis din oficiu și cine nu dorește, să notifice în acest sens.