Principalele declarații:

Oamenii sunt furioși, extrem de furioși. Ceea ce este dureros este că cei care fac parte din actuala putere îi sfidează pe oameni și continuă să taie de la săraci. Oamenii îmi spun în fiecare zi să-i scap de hoți, să recuperăm toată țara. Doar eu, în această ecuație a alegerilor la București, reprezint singura pavăză în raport cu puterea; doar eu îi pot proteja pe acești oameni de ceea ce Bolojan a făcut cu tupeu în ultimele luni, iar majoritatea a votat cu nesimțire.

Această creștere a taxelor și impozitelor este bomboana pe colivă. Oamenii sunt îngroziți că le cresc impozitele de la 1 ianuarie.

Eu reprezint rezistența în fața celor de la putere, pentru că dl. Băluță este vicepreședinte la PSD, deci este părtaș la deciziile guvernului. La fel, Drulă și Ciucu. La acesta din urmă este chiar mai grav: este prim-vicepreședinte al lui Bolojan. Ei îi reprezintă pe cei care i-au călcat pe oameni în picioare și i-au umilit.

Venirea mea la Primăria Generală înseamnă căderea coaliției și a guvernului, de aceea sunt atât de disperați, de asta aruncă atâtea lături asupra mea.

La PSD s-a discutat că, dacă va trece și a treia parte a reformelor lui Bolojan, Anca Alexandrescu va ieși primar. Oamenii trebuie să înțeleagă că eu sunt singura care îi poate apăra de actuala putere. Din această putere fac parte și Ciucă, și Drulă, și Băluță. De asta este și disperarea lor și a sistemului. De aceea spun că Alexandreasca crește periculos, pentru că Alexandreasca poate arăta că se poate trăi altfel.

Pe 7 decembrie se face un prim pas pentru luarea României înapoi.

Nu va veni nimeni din afara țării să ne rezolve problemele. Sunt foarte mulți oameni deznădăjduiți că li s-a furat votul și că nu contează. Eu le spun că acum contează și că trebuie să iasă în număr cât mai mare la vot, pentru că acum avem o șansă.

Oamenii nu trebuie să uite că acest guvern, susținut de Băluță, Drulă și Ciucă, a tăiat de la cei cu dizabilități, a tăiat de la mamele cu copii mici, a tăiat de la toți cei care erau într-o situație delicată.