Problema noastră este cu TVA care nu e încasat. Lucrăm la un proiect de lege pentru taxare inversă. Plătim cele mai mari taxe pe muncă. Mărirea salariului minim, dacă va avea loc, este tot o povară pe umerii antreprenorului.

O națiune care se respectă își protejează valorile. la spitalul din Iași, 10 copii au murit din cauza bacteriilor, au fost omorâți de un sistem care îi omoară cu zile, suntem în acest moment o țară săraca, chiar dacă suntem foarte bogați că și resurse naturale. o treime din copii, risc de sărăcie, iar guvernul a tăiat programul masă caldă

toate aceste lucruri mă fac să spun că noi nu putem stă deoparte să vedem cum creștem în sondaje, și e firesc, nu am guvernat în românia, dar constatat războiul româno-român, am fost numiți în fel și chip: rinoceri

războiul acesta trebuie să înceteze, să ajungem la o conciliere națională, chiar dacă am făcut greșeli, am făcut multe greșeli și în cinci ani de activitate politică și nu mă consider politician, am făcut greșeli dar sper că am învățat din ele și sper că înțelegem cu toțîi că suntem pe marginea prăpastiei și trb să acționăm, altfel crizele actuale, fie că vb de criză socială și plecarea românilor din țară, ei, totul va porni de la un proces de reconciliere națională și chemare de unitate

noi avem o datorie față de poporul român să ne facem treaba

pe drum m a oprit cineva din măgurele, au așteptări din partea noastră, să înlăturăm actuală guvernare, suntem pregătiți și suntem gata să facem sacrificii. nu vrem puterea pt noi ci pt poporul român, cg trb să ajungă în fruntea țării

noi suntem deschiși să susținem guvernarea românească, care să oprească criză economică în care suntem și vb astăzi și în numele aur, îl am alături de mn pe petrișor peiu dar vb și în numele conducerii partidului cu oricine dorește binele poporului român

GUVERNARE CU PSD?

Eu am spus de nenumărate ori și spun că atât timp cât oprim actuală criză gravă actualul atac asupra democrației , eu sunt dispus să fac sacrificii că președinte AUR

Nu vreau să creadă cineva că mi arog mai mult decât e în dreptul meu sau dreptul aur, deși avem perspective f bune , vrem alegeri anticipate

eu mi aș dori în momentul acesta să ajungem la construcție

să știți că nu e vb de mn, eu înțeleg cinci milioane de voturi pe 18 mai, înseamnă dorința poporului român și o mișcare suveranista

putem ajunge și la 7 milioane de voturi

meritul îi aparține lui cg

CINE AR FI PREMIERUL AUR?

Aș face un apel către parlamentari, chiar dacă par slabi, le reamintesc că puterea e în mâna lor. putem decide o schimbare de guvern, putem determina un alt drum decât spre prăpastie indicat de actuală coaliție

AȚI SUSȚINE PREMIER PSD SAU PREMIER CARE SĂ POATĂ SĂ CUAGULEZE VOTURI ÎN PARLAMENT?

Exclus o varianta în care să fie susținut un politruc sau altul

OM NOU SAU VECHI?

Eu am făcut multe greșeli în cei cinci ani de bătălie politică, dar cred că am știut să deschid ușile către profesioniști: piperea, dungaciu, peiu, etc. am arătat respect față de vot și democrație

Noi suntem deschiși la reconciliere națională, nu se poate fără CG

Nu există altă cale să ieșim la liman

Poporul român a suferit o trauma și până nu vindecăm această rana și nu ne revenim, nu vom putea să ieșim la liman jumate sau mai mult din societatea românească care astăzi vrea o schimbare. ar trb să ne întoarcem la alegeri

vedem că la bucurești se amână alegerile de teamă că aur crește în sondaje

azi am anunțat în parlament că nu vor mai face alegeri deloc, nu le place democrația dacă nu rămân ei la putere

în această seară sunt dispus la mai mult și fac apel către toți colegii din parlament să se dezică de atitudini slugarnice pe care le am văzut și la congresul udmr

eu sunt dispus să fiu un om al dialogului, fără a ne pune pe noi pe primul loc, în ultima perioada au venit oameni valoroși alături de aur, fac apel public să va înscrieți în aur toți profesioniștii, oamenii marginalizați, concediați și umiliți să vină alături de noi. mediu antreprenorial SĂ NU MAI ACCEPTE JIGNIREA ȘI UMILINȚă ȘI SĂ IA ATITUDINE.

pun o singură condiție: națiunea, familia nu sunt negociabile

CONGRES UDMR?

Nu poți să stai drepți în față unor oameni care îți sun oaspeți, iar viktor orban era oaspete acolo, atitudine slugarnică, trădătoare care trebuie taxată de către decidenții instituțiile și patrioții neamului acesta

eu o consider o jignire și atitudinea de la mic la mare nu vine decât să reprezinte un nou scuipat pe obrazul națiunii

