„D-le Ilie Bolojan! Îndrăznesc să vă abordez întrucât e belea mare pentru țara noastră (...) Cu dvs. in fruntea guvernului putem repara tot. Recuperăm timpul pierdut pentru ca sunteti in asentimentul tuturor. Nu cred ca există cineva care să vi se opună sau să fie împotriva numirii dvs iar cei care inteleg ce schimbare ati putea aduce si nu o doresc, nu vor scoate un cuvânt. Puteți să-i călăriți mai apoi cum doriti dacă nu se conformează pentru a duce țara pe drumul cel bun. Vă iubeste poporul si reprezentati o ultima speranță.

Refaceti alianța, reparati greșeala cu ministerele pierdute, lăsați pe Drula la transporturi pt că a făcut treaba bună, recuperați celelalte două ministere ,chiar si cu functia de la Camera Deputatilor in schimb, iertatii pe toți ceilalți , păstrați UDMR pentru că au locul lor binemeritat in toate guvernele din 90 încoace și gata cu criza. Si nu uitați de Ludovic Orban pentru că el e in sufletul sutelor de primari. Chiar dacă o fi si gresit.... Puteti să faceți asta.

Nu ne lăsați pe mana PSD-ului cu un guvern minoritar. Aveti șansa să reparați toată porcăria asta. Aproape că si obligația....Nu doresc să-mi caut un alt partid . În combinație cu ei nu putem câștiga niciodată nimic. Despre PSD vorbesc”, a scris Dunca pe pagina sa de Facebook.

Dunca este unul dintre liderii PNL care nu și-a modificat și nici nu și-a ascuns susținerea pentru fostul lider Ludovic Orban, la congresul pe care l-a câștigat Florin Cîțu.