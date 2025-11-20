”Contracandidații mei de la sectoare, nu pot decât să îl citez pe președintele României, care aseară a spus că Constituția nu îi permite să spună ce au făcut cu speculatorii imobiliari.

Mie Constituția îmi permite să spun că clanurile interlope de dezvoltatori imobiliari au găsit deschidere la sectoare.

Nu trebuie să mergem mai departe decât, blocurile Exigent din Sectorul 6, contruite de-a valma, fără spații verzi, fără a respecta norme de urbanism sau în Sectorul 4, în zona Drumul Binelui, în zona Jilavei, unde oamenii trăiesc, din păcate, în niște ghetouri urbane sub administrația acestora”, a declarat Cătălin Drulă.