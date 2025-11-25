Potrivit Inspectoratului General al Poliției, drona s-a prăbușit pe acoperișul casei paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, fără ca, până la această oră, să fie raportate victime. Oamenii din zonă au fost evacuați, iar accesul în perimetru este restricționat până la finalizarea expertizelor pirotehnice.​

La fața locului a fost chemată echipa Secției tehnico–explozive a Poliției, care urmează să stabilească dacă drona conține încărcătură explozivă și ce tip de dispozitiv a fost folosit. Poliția Republicii Moldova a anunțat că va reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce verificările avansează.​

În aceeași dimineață, Poliția de Frontieră a anunțat că Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a raportat survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed în regiunea de sud a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor comunicate, dispozitivul ar fi fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, îndreptându-se ulterior spre frontiera cu România, în zona Colibași – Vadul lui Isac.​

Partea română a fost informată imediat despre situație, iar autoritățile de frontieră au anunțat că verifică zona pe unde ar fi trecut aparatul de zbor.

Incidentul se înscrie într-o serie de episoade recente de violare sau survolare neautorizată a spațiului aerian moldovean și românesc.