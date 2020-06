Drama unei gravide infectate cu COVID-19: Femeia a născut prin cezariană, în vreme ce se afla în comă

"Cand mergeam, aveam episode de tuse de nu puteam sa respir. Mi se blocau caile respiratorii si ma inroseam la fata si aveam nevoie de aer, am chemat salvarea. S-au speriat foarte tare ca aveam pulsul 157", povestește românca.

Povestea cutremurătoare a început pe 21 mai, când tânăra a participat la o petrecere. Și ea, și soțul ei s-au infectat cu noul coronavirus. Două zile mai târziu au început simptomele, iar medicii au decis să o interneze.

"Cele mai urate crize ale mele sunt cand merg pentru ca in momentul in care merg am un puseu de tuse mare, in care nu pot sa respir, simt ca sunt sub apa si nu mai am aer si tusea este pana la punctul de voma", a mai spus femeia.

Tânăra a povestit cum s-a simțit în primele zile după ce testul a ieșit pozitiv: "Durerile musculare sunt de nedescris, iar tusea e ca si cum cineva ar baga niste tepuse, un geam spart in plamanii tai si simti ca se adanceste mai mult cu fiecare tuse. Apoi a fost tot mai rău".

Tânăra în vârstă de 30 de ani a "notat" în jurnalul video ținut ca urmare a infectării cu coronavirus chiar și cele mai groaznice momente prin care a trecut: "A fost cea mai grea noapte. A fost groaznica. Am plans mult, m-am speriat tare, n-am putut sa dorm deloc, am avut dureri mari, simt ca cineva imi trage carnea de pe mine si frisoane".

După o săptămâna a fost intubată, iar după alte șapte zile zile, s-a trezit din comă. Atunci şi-a văzut şi copilul, pentru prima oară, dar pe telefon. Tânăra are și un mesaj pentru cei care cred că virusul nu există sau că e o banală răceală: "Vă rog din tot sufletul meu, dacă aveţi persoane pe lângă voi vulnerabile, gravide, bătrâni, nu îi puneţi în pericol sub nicio formă. Este groaznic virusul ăsta dacă ai imunitatea scăzută".