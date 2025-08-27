Florin Gheorghe este unul dintre muncitorii care au construit spitalul central din Lörrach, Germania. De doi ani luptă pentru salariul cuvenit, de 2.000 de euro, de care el și familia sa sunt dependenți. A stat departe de fiică și soție pentru un trai mai bun, însă a ajuns să trăiască o adevărată dramă.



"Dacă m-am deplasat acolo, m-am deplasat cu un scop. Pentru a-mi clădi un țel, pentru educația copilului meu, pentru viitorul copilului meu și pentru o siguranță. A fost un coșmar. După o zi în care ți-ai târât bagajele în spate, fără să mănânci, fără să te speli, fără să bei apă, să dormi sub clar de lună, ca să zic așa, e josnic", povestește un român.



Împreună cu alți muncitori, Gheorghe a cerut sprijinul poliție, care l-a trimis la vamă, însă nici aici nu a primit ajutor. Bărbatul a ajuns să-și petreacă nopțile pe stradă, pentru că angajatorul nu a mai plătit nici cazarea.



"Dacă mâine nu ne primim salariile, va trebui să părăsim locuința și ajungem în stradă, fără bani. De două zile nu mai am niciun ban. Nici măcar pentru mâncare", a aratat un altul.



Pentru Florin, recuperarea salariului ar putea fi dificilă. Nu are nici contract de muncă, nici fișe de pontaj care ar putea fi utile în instanță. Cu toate acestea, el vrea să încerce și și-a angajat un avocat. Între timp, spitalul a anunțat că va lua măsuri și va crea un birou de reclamații unde muncitorii afectați se pot adresa.