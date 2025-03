Gigi Becali: George Simion este foarte inteligent, foarte puternic și foarte muncitor și foarte curajos. E foarte puternic în muncă, că asta e esența, de fapt. Georgescu era și deștept. Singurul lui defect era mândria si egocentrismul, dar el viclean nu era. El ce spunea așa credea, nu avea falsitate, nu era cameleon, el ce spunea, aia era, asta credea.

Victor Ciutacu: A fost victima unui complot Georgescu?

Gigi Becali: Nu, nu a fost niciun complot, văd la voi ce Realitatea, ce spuneți... Nu a fost complot, am văzut că spuneți voi că nu stiu ce, că Anca (Alexandrescu - N.R.)...

Victor Ciutacu: Nu a fost umflat special că să facă loc cuiva ori altcuiva, nu știu, lui George?

Gigi Becali: Nu, nu, nu. Niciodată nu există așa ceva în viața ta, Georgescu să facă pentru cineva. Eu îți spun un lucru: Georgescu nu e prost, e om deștept. El care e treaba?... El nu și-a dat seama? Eu ce vă spuneam? Joacă un joc politic. Nu uita ce ți-am spus despre Simion: e foarte puternic și foarte muncitor. Nu doarme trei zile și face, astea le are! Eu așa puternic om, să aibă atâta putere de alergătură, eu nu am văzut.

G. Becali: Spun unii, domne, sistemul, o să spună probabil Anca „sistemul”. Bine, eu încă am respect, e femeie, eu nu am nicio treabă. Deci, bine, mă, zi sistemul, zi sistemul ce vrei tu, zi Ponta, ce vrei tu, dar vorbește frumos, fără jigniri și spune-ti, fată, părerea ta. Dar îi spun „Anco, fără jigniri, te rog frumos, fără jigniri că ești femeie și nu e frumos!”

V. Ciutacu: Hai să ne întoarcem la ceva, că nu înțeleg, de unde știa George (Simion – N.R.) ce mesaje i-ai dat tu Ancăi? Le-a dat ea pe post?

G. Becali: Eu nu i-am dat lui Anca (Alexandrescu - N.R.), ci lui Ingrid (Mocanu – N.R.), ea era la Realitatea.

V. Ciutacu: Deci nu i-ai scris Ancăi, i-ai scris lui Ingrid, nu?

G. Becali: Da, lui Ingrid i-am scris.

V. Ciutacu: Cu Anca de la ce te-ai luat?

G. Becali: Știi de la ce m-am luat? Eu cu Anca nu aveam niciun fel de treabă, eu aveam cu Georgescu, ea a zis că domnul Becali să își vadă de treabă, că am zis eu că pup mâinile și picioarele la cei de la CCR. (…) Și a zis ea să nu mai vorbesc de politică eu, repet, ca să vezi ce zic, ea a zis „să își vadă de fotbal!”. Atât a fost.

V. Ciutacu: Și de la asta s-a escaladat?

G. Becali: Da, de la asta i-a venit ei, „că ce au râs ăia de mine. Și pe urmă mi-a dat mesaje, m-am împăcat cu ea, am zis, „Bă, Anca, eu ce să fac? Tu le-ai făcut”. Dar eu nu am jignit-o niciodată cu nimic, nu am supărat-o cu nimic pe ea.

După o zi, văd că are emisiune, că Becali omul lu Putin, Becali omul rușilor, zic bine mă, spune ce vrei, dar vorbește frumos, eu am pretenția asta, că așa vorbiți voi, jurnaliștii.

Întrebare: Nu ar putea să fie o coincidentă, d-le Becali? Că știți cum l-a acaparat Anca pe dl. Georgescu, așa l-a acaparat acum și pe George Simion și discursul pare să fie același. Ce v-a transmis Anca (Alexandrescu –N.R.) v-a transmis și George Simion.



G. Becali: Hai să vă spun un lucru, nu îl subestimați pe George, vezi că îi zic tot George, cu toate că sunt supărat. Puteam să îi zic dl Simion, de ce? Că eu sunt genul de om care dacă a lucrat cu un om și am mâncat cu el la masă parcă tot e prietenia.

V. Ciutacu: Și atunci de ce a insistat la nesfârșit că nu va candida, la ce l-a ajutat treaba asta? Că azi e in postura în care odată cu invalidarea lui Georgescu el este candidat.

G. Becali: Eu cred ca George Simion spunea sincer asta, adică nu voia să candideze.

Întrebare: Și s-a sacrificat?

G. Becali: Nu s-a sacrificat, era când așa, când așa, adică să fie profesorul președinte (Dan Dungaciu - N.R.) și el prim-ministru, el îmi spunea mie mereu că „eu mă văd prim-ministru”, deci când el spune că nu candidez, el credea așa.