Potrivit autorităților, în vagoane se aflau materiale periculoase, despre care se crede că sunt baterii. Acestea au fost izolate, însă, și nu au reprezentat o amenințare pentru cetățeni. Nu este clar în ce condiții a avut loc incidentul.

Poliția demarat o anchetă pentru a stabili exact cauzele care au dus la deraierea trenului. Linia ferată principală a fost blocată temporar în ambele direcții.

American trains keep derailing



Wisconsin is next. Most of the railroad train drowned in the Mississippi River pic.twitter.com/tOjDnqeqRr