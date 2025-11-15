Două milioane de pensionari beneficiază în decembrie de ajutorul de 400 de lei. Statul oferă ajutor insuficient pentur seniori

Ajutor insuficient de la stat pentru pensionari
Deși specialiștii avertizează că prețurile ar putea crește cu până la 10% până la finalul anului, peste două milioane de pensionari cu venituri mici vor trebui să se descurce în continuare cu resurse limitate. Pentru cei care câștigă cel mult 2.574 de lei, ajutorul de 400 de lei ce urmează să fie acordat luna viitoare reprezintă un sprijin bine-venit, dar insuficient, deoarece veniturile lor nu acoperă nici acum coșul minim de consum.

În luna decembrie, pensionarii vulnerabili primesc cea de-a doua tranșă din ajutorul de 800 de lei, astfel că peste 2 milioane de vârstnici cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 de lei primesc luna viitoare suma de 400 de lei, sumă care, în realitate, nu acoperă scumpirile din piețe, mai ales că acel coș minim de consum lunar pentru o persoană depășește suma de 4.000 de lei.

În perioada sărbătorilor de iarnă, românii nu știu ce să mai taie de pe lista de cumpărături, iar pe lângă cheltuielile cu mâncarea se mai adaugă plata facturilor și a medicamentelor.

Statul, în loc să indexeze pensiile cu rata inflației, care a ajuns aproape la 10%, oferă aceste ajutoare mici, insesizabile pentru un trai decent.