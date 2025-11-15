În luna decembrie, pensionarii vulnerabili primesc cea de-a doua tranșă din ajutorul de 800 de lei, astfel că peste 2 milioane de vârstnici cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 de lei primesc luna viitoare suma de 400 de lei, sumă care, în realitate, nu acoperă scumpirile din piețe, mai ales că acel coș minim de consum lunar pentru o persoană depășește suma de 4.000 de lei.

În perioada sărbătorilor de iarnă, românii nu știu ce să mai taie de pe lista de cumpărături, iar pe lângă cheltuielile cu mâncarea se mai adaugă plata facturilor și a medicamentelor.

Statul, în loc să indexeze pensiile cu rata inflației, care a ajuns aproape la 10%, oferă aceste ajutoare mici, insesizabile pentru un trai decent.