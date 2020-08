Două femei, mamă și fiică, confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, prinse la graniță în timp ce încercau să iasă din țară

„La Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea se afla înregistrat dosarul cu nr. 3477/P/2020 in care se efectuează cercetări cu privire la iniracţiunea de zădărnicerea combaterii bolilor, prev. de art 352 alin. 1,2 C.pen., constând în aceea că în data de 26.08.2020, în jurul orelor 22.37, pe sensul de ieşire din România, în PTF Borş, în calitate de pasageri ai autoturismului BMW cu nr…., specific Austriei, au fost depistate numitele L.I. şi fiica acesteia V.A.F. care figurau în bazele de date cu menţiunea in consemn la ordinul 4323/2020 cu măsura TSE, solicitarea de dare in consemn fiind emisă de către DSP Botoşani, care a informat IGPF că cele doua persoane sunt confirmate pozitiv cu virusul Sars Cov 2 şi au refuzat internarea în spital, dorind să părăsească teritoriul României.” Citește continuarea pe realitateadeoradea.net