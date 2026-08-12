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Locale· 1 min citire
Dosar penal pentru un bărbat din Cluj care ar fi chinuit zile întregi un șobolan
Șobolan
Un bărbat din Florești, județul Cluj, este cercetat penal după ce ar fi ținut zile întregi un șobolan într-o găleată cu apă, pentru a vedea cât timp poate rezista animalul. Imaginile au fost publicate pe Facebook, iar polițiștii s-au autosesizat după apariția înregistrării.
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