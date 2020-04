Dosar penal la maternitatea din Timișoara, după ce mai mulți bebeluși au fost infectați cu coronavirus

Potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, se fac cercetari intr-un dosar penal pentru nerespectarea masurilor de prevenire si combatere a bolilor infectocontagioase.



"In cauza se efectueaza cercetari privind posibile nerespectari ale masurilor de prevenire si combatere a bolilor infectocontagioase si implicit a reglementarilor in materie, ce ar fi putut facilita infectarea cu SARS CoV 2 a unui nr. de 10 nou-nascuti si a altor 25 persoane - cadre medicale, lehuze si o gravida, in cadrul Maternitatii Odobescu a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara.



Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a cerut DSP Timis sa faca verificari la Spitalul Municipal Timisoara, dupa ce zece nou-nascuti au fost depistati cu coronavirus. Probele au fost recoltate in 1 aprilie, iar testele au fost lucrate in 5 si 6 aprilie, iar pentru mamele celor zece bebelusi rezultatele sunt negative.