Declarația premierului polonez a fost făcută în contextul deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a hotărât că toate statele membre sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate într-un alt stat membru, potrivit agenției EFE.

Tusk a subliniat că Polonia va trata cuplurile de același sex căsătorite în alte state UE „cu respect deplin”, dar strict în conformitate cu legile naționale, cerând un raport detaliat de la Ministerul de Externe despre implicații. El a îndemnat cetățenii la calm, avertizând că subiectul generează „multe emoții și diviziuni”.​

Proiect de lege pentru parteneriate civile

Guvernul polonez pregătește un proiect legislativ pentru un „statut de partener apropiat” sau „acord de concubinaj”, care acordă drepturi limitate cuplurilor necăsătorite, inclusiv cele de același sex, în domenii precum proprietatea, locuința sau pensia alimentară. Proiectul exclude adopția sau custodia copiilor și va fi adaptat majorității parlamentare.​

Contextul deciziei CJUE

Hotărârea CJUE impune statelor membre să recunoască căsătoriile gay încheiate legal în alte țări UE, invocând libertatea de circulație, reședință și dreptul la viață privată, fără a obliga legalizarea lor națională. Cazul pornește de la un cuplu polonez căsătorit în Germania, refuzat de autoritățile de la Varșovia.

