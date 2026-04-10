Donald Trump: „Iran se descurcă prost în ce privește Ormuz!”

Președintele SUA, Donald Trump, susține că Iranul nu a deblocat, de fapt, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz și arată că nu acesta este armistițiul pe care l-au încheiat. „Iranul se descurcă foarte prost, unii ar spune chiar rușinos, în ceea ce privește permiterea navelor, pentru ca petrolul să treacă prin Strâmtoarea Hormuz”, a transmis Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social.

În paralel, atacurile aeriene israeliene de amploare din această săptămână asupra Libanului amenință să compromită armistițiul dintre SUA și Iran. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul dorește negocieri directe cu Libanul privind dezarmarea Hezbollahului și stabilirea unor relații pașnice, dar a precizat că, în prezent, nu există niciun armistițiu în vigoare.

Totodată, ministrul spaniol al Afacerilor Externe a anunțat redeschiderea ambasadei la Teheran. Madridul închiseseră temporar reprezentanța diplomatică pe 7 martie, la o săptămână după începerea atacului SUA și Israelului asupra Iranului.