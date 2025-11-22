Documentul limitează accesul în SUA pentru cetățenii din 19 țări, dar prevede excepții pentru jucători, antrenori, familiile acestora și personalul de suport, astfel încât aceștia să poată participa la competiții internaționale. Spectatorii și suporterii nu sunt incluși în aceste derogări.

Haiti și Iran, în aceeași situație

Haiti devine a doua țară aflată sub incidența interdicției de călătorie care se califică la turneul final, alături de Iran. Ambele națiuni sunt supuse acelorași restricții, chiar dacă turneul va fi găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

Reacții din lumea fotbalului

Decizia de a menține interdicția pentru fanii haitieni și iranieni contrastează cu tradiția Cupei Mondiale, care a fost mereu prezentată ca un eveniment global, deschis tuturor suporterilor. În mod obișnuit, țările gazdă au simplificat procedurile de viză pentru a facilita accesul fanilor. Gianni Infantino, președintele FIFA, declarase anterior că „fanii din întreaga lume vor fi bineveniți”.

Contextul politic și social

Lista administrației Trump include state considerate riscuri de securitate, cu rate ridicate de depășire a vizelor și unde verificarea aplicanților este dificilă. Haiti se confruntă cu o criză politică severă, marcată de violențe ale bandelor și condiții umanitare în deteriorare. Din acest motiv, echipa națională joacă meciurile de acasă în afara țării, scrie Politico.

Posibilitatea de a aplica pentru viză

Departamentul de Stat a precizat că fanii pot depune cereri de viză și programa interviuri, dar „pot fi neeligibili pentru eliberarea vizei sau admiterea în Statele Unite”. Excepțiile pentru cazurile care ar „promovarea interesului național al SUA” sunt posibile, dar un purtător de cuvânt a subliniat că acestea vor fi „foarte rare”.

Până acum, Ambasada Haiti nu a răspuns solicitărilor de comentarii, iar FIFA a refuzat să se pronunțe pe marginea subiectului.

