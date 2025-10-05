Discuţiile au loc după ce Hamas a acceptat unele părţi ale unui plan de pace în 20 de puncte al SUA, inclusiv eliberarea ostaticilor şi predarea guvernării Gazei către tehnocraţii palestinieni, dar vrea să negocieze şi alte chestiuni.

Răspunsul grupului nu a menţionat cerinţele cheie privind dezarmarea şi renunţarea la orice rol viitor în guvernarea Gazei.

Trump a adăugat că a auzit că negocierile „merg foarte bine”.

„Este o înţelegere excelentă pentru Israel, este o înţelegere excelentă pentru întreaga lume arabă, pentru lumea musulmană şi pentru întreaga lume, aşa că suntem foarte mulţumiţi de ea.”, conform sursei precizate.

Mediatorii au plecat în Egipt

Emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump Jared Kushner se deplasează în Egipt pentru a finaliza discuțiile despre modul în care poate avea loc eliberarea ostaticilor, a declarat pentru AFP un responsabil al Casei Albe sub acoperirea anonimatului.



Donald Trump a cerut vineri Israelului "să pună capăt imediat bombardamentelor în Gaza" pentru a permite eliberarea ostaticilor după comunicatul mișcării palestiniene Hamas care îi accepta planul de pace.