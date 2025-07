„Cu Putin i-am spus: 'Dacă intri în Ucraina, voi bombarda Moscova. Vă spun că nu am de ales'”, a declarat Trump în fața unui grup de donatori în 2024, conform relatărilor CNN. „Și apoi (Putin) spune: 'Nu te cred'. Dar m-a crezut 10%”, a adăugat fostul președinte american.

Momentul exact al conversației dintre cei doi lideri nu a fost făcut public.

Totodată, Trump a spus că a transmis un avertisment similar președintelui chinez Xi Jinping în cazul în care acesta ar încerca să invadeze Taiwanul.

