''După numeroase victorii în instanţă, mă bucur că acum comitetul meu a ajuns la un acord pentru a obţine documente financiare esenţiale pe care fostul preşedinte Trump s-a străduit ani la rând să le ascundă Congresului'', a declarat preşedinta Comitetului de Supraveghere şi Reformă din Camera Reprezentanţilor, Carolyn Maloney, membră a Partidului Democrat, relatează Reuters şi EFE, citate de Agerpres.



Acest comitet ceruse în martie 2019 cabinetului Mazars date privind situaţiile financiare şi auditurile întocmite pentru Trump şi unele dintre companiile sale pe vremea când acesta nu era încă preşedinte al SUA.



Prezentarea declaraţiilor fiscale şi a altor documente financiare face parte dintr-o îndelungată luptă juridică pe care fostul preşedinte republican o poartă de mai mulţi ani cu congresmeni şi procurori democraţi ce-l acuză de presupuse delicte financiare, dar despre care Trump afirmă că acţionează cu motivaţie politică.



Pe de altă parte, spre deosebire de alţi preşedinţi ai SUA, Trump a refuzat să prezinte declaraţiile sale fiscale, invocând inclusiv imunitatea de care beneficiază în virtutea funcţiei prezidenţiale. Potrivit unei anchete a publicaţiei The New York Times, în 10 din ultimii 15 ani înainte de a deveni preşedinte Donald Trump nu a plătit niciun impozit către statul american.



Fostul preşedinte are o dispută judiciară pe acest subiect cu încă un comitet din Congres, pe lângă cea anunţată joi ca fiind acum soluţionată.