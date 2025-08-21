Conform unor informații din anchetă, bărbatul, care era acum șef la Direcția pentru Agricultură a județului Giurgiu, investise în acest proiect cu fonduri europene în valoare de 2 milioane de euro. Voia să construiască solarii agricole, dar se pare că ar fi făcut datorii mari.

Trupul său a fost găsit fără suflare în cimitirul din satul natal Falaștoaca, pe mormintele părinților săi. Alături a fost găsită și o armă de vânătoare cu două țevi și alice de calibru 12. Bărbatul era colecționar și avea în total în colecție 10 arme.

Surse din anchetă susțin că ar fi lăsat trei bilete de adio soției, finului său și celui mai bun prieten.

Soția bărbatului a sunat la 112, la ora 14:35, pentru a anunța că soțul său a plecat de acasă, amenințând că se sinucide. Femeia a cerut ajutorul polițiștilor pentru a-și găsi soțul. A fost găsit fără suflare, în cimitirul din sat, împușcat cu arma de vânătoare, în zona pieptului, scrie ”Breaking News Giurgiu”.

”La data de 20 august a.c., ora 14.35, Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112, de către o femeie, din localitatea Falaștoaca, comuna Comana, județul Giurgiu, cu privire la faptul că soțul său, de 62 de ani, ar fi plecat de la domiciliu, afirmând că se va sinucide. Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr.2 Comana au efectuat verificări pentru depistarea bărbatului în cauză, acesta fiind găsit decedat, la ora 17.40, în cimitirul din localitatea Falaștoaca, împușcat în zona pieptului, cu arma de vânătoare pe care o deținea legal", a precizat IPJ Giurgiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Ultimele informații arată că este vorba despre Ioan Mateescu, fost director în Transporturi. El a fost și consilier județean din partea PNL. Cancan notează, citând surse apropiate familiei, că bărbatul ar fi avut datorii mari și nu mai găsea nicio rezolvare. A clacat. A plecat de acasă dându-i de înțeles soției sale că nu se va mai întoarce.

Cunoscut ca Mateo printre apropiați, fostul consilier județean PNL a fost și director al Direcției de Transporturi din cadrul Ministerului de Interne, iar în prezent ocupa funcția de conducere a controlului financiar din cadrul Direcției Agricole Giurgiu.