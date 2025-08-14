Transportat de urgență la spital, medicii au stabilit un diagnostic necruțător: anevrism cerebral.

Tragedie în rândul Poliției Române

Moartea sa readuce în atenție o problemă gravă din sistem – polițiștii beneficiază, teoretic, de servicii medicale și analize anuale gratuite, menite să depisteze din timp eventualele probleme de sănătate. În realitate, spun colegii, aceste verificări există doar pe hârtie, fără aplicare eficientă.

Astfel, oameni aflați în plină forță, cu parafa de „apt medical” în dosarul personal, ajung să moară fulgerător, lăsând în urmă familii îndurerate și comunități marcate.

Cazul lui Dragoș nu este unul izolat. Statisticile interne arată o creștere îngrijorătoare a deceselor premature în rândul polițiștilor, mulți dintre ei nemaiapucând să ajungă la pensie. Speranța de viață în această categorie profesională este, în prezent, sub 60 de ani – un semnal de alarmă ignorat de prea mult timp.

„O statistică ce consemnează tot mai des decese la vârste fragede în rândul colegilor noștri. O statistică ignorată atunci când se calculează speranța de viață a polițiștilor, care astăzi este sub 60 de ani!

Odihnă veșnică, colegule!”, a transmis Sindicatul Europol.