Primul cadavru a fost găsit de angajații gropii de gunoi, acoperit cu o haină. La numai 13 zile distanță, a fost descoperit şi cel de-al doilea, chiar pe banda de sortare a deșeurilor.

Ambele victimele aveau mai multe lovituri pe corp și sunt indicii că au avut parte de o moarte violentă. Trupurile neînsuflețite ale românilor au fost repatriate în țară.

De-a lungul timpului, la groapa de gunoi din Zaragoza au fost găsite mai multe cadavre, inclusiv doi nou-născuţi, însă mare parte dintre crime au rămas și acum nerezolvate.