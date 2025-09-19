Polițist acuzat că și-a manipulat colegul și a indus în eroare o firmă de asigurări

Principalul vizat, agentul Bogdan Emil Zăgrăian, este inculpat pentru mai multe infracțiuni, după ce ar fi provocat un accident rutier și ar fi convins un coleg să falsifice procesul-verbal, astfel încât vina să fie trecută în dreptul celuilalt șofer implicat. Ulterior, acesta a depus documentele falsificate la o societate de asigurări, solicitând despăgubiri pentru reparația mașinii.

Procurorii îl acuză, de asemenea, că ar fi acceptat foloase necuvenite – un brad de Crăciun și o masă la restaurant – pentru a ierta anumiți șoferi care încălcaseră regulile de circulație. Valoarea consumului de la restaurant, la care a participat împreună cu familia, a fost estimată la 843 de lei.

Falsuri informatice și beneficii fiscale obținute ilegal

Ancheta a scos la iveală și alte nereguli. Între decembrie 2024 și mai 2025, Zăgrăian ar fi determinat un angajat al unei benzinării din Cluj-Napoca să genereze 41 de bonuri false pentru achiziții de carburant, introducând date nereale în sistemul informatic al stației. Documentele erau ulterior folosite pentru a crea tranzacții fictive, cu scopul obținerii unor avantaje fiscale pentru o altă societate.

Complicitatea unui coleg

Cel de-al doilea polițist implicat, Alexandru-Nicolae Miclăuș, din cadrul Biroului Rutier al Poliției municipiului Cluj-Napoca, este acuzat că a cedat presiunilor colegului său și a completat procesul-verbal al accidentului în favoarea acestuia, atribuind în mod nejustificat vina celuilalt șofer. Procurorii susțin că Miclăuș a atestat împrejurări nereale și a omis cu bună știință informații esențiale despre modul în care s-a produs accidentul.

Ambii agenți vor fi judecați pentru faptele comise. Zăgrăian se confruntă cu un lung șir de acuzații – instigare la fals informatic, luare de mită, instigare la abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals, înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic –, iar Miclăuș este trimis în judecată pentru abuz în serviciu și fals intelectual.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Cluj, unde magistrații urmează să stabilească pedepsele celor doi.