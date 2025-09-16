Băiatul de 3 ani s-a rănit grav la cap în timpul unui festival

Evenimentul s-a petrecut în timpul unui festival desfășurat în Săveni, când polițistul a observat o mamă disperată, alături de fiul ei rănit la cap. Fără să ezite, Gabriel a preluat copilul și, împreună cu mama acestuia, l-a transportat de urgență cu autospeciala de poliție la spital.

Datorită intervenției rapide a tânărului polițist, micuțul Alex a primit imediat îngrijiri medicale și se află acum în afara oricărui pericol.

Gestul lui Gabriel Ilie este un exemplu viu că meseria de polițist înseamnă mai mult decât aplicarea legii: înseamnă să fii sprijin atunci când oamenii au cea mai mare nevoie.