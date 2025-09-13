În scurt timp, la fața locului au ajuns agenții de poliție Rusoiu Cosmin și Păun Alberto, din cadrul Secției nr. 1 Poliție Ploiești. Aceștia au fost sprijiniți de plutonier adjutant-șef Adrian Rădoi, reprezentant al Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab“ Ploiești. Tânăra se afla deja pe marginea pervazului, pregătită să facă pasul fatal.

Minute tensionate și un gest decisiv

Cu răbdare și vorbe menite să tempereze, polițiștii au încercat să o facă să renunțe la gândul extrem. În același timp, jandarmul Adrian Rădoi s-a apropiat discret, așteptând momentul potrivit pentru a interveni. Într-o clipă decisivă, acesta a reușit să o tragă de pe balustradă și să o readucă în siguranță.

„A fost cea mai grea intervenție din viața mea și recunosc că mi-au dat lacrimile la final. Am o fată de vârsta ei și am stat tot timpul cu teama că se va arunca. Cred că aș fi avut toată viața pe conștiință imaginea acestei tragedii. Dar, slavă Domnului, că s-a terminat cu bine“, a declarat plutonier adjutant-șef Adrian Rădoi.

Îngrijiri medicale și supraveghere

La scurt timp, un echipaj medical a ajuns la fața locului și i-a oferit tinerei primele îngrijiri. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital, unde se află sub supraveghere.

Recunoștință pentru oamenii în uniformă

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab“ Ploiești au transmis un mesaj public de mulțumire pentru curajul și empatia colegilor implicați în această misiune, subliniind că dincolo de lege și ordine, uniforma înseamnă și protejarea celor mai fragile destine.

