Cum s-a întâmplat totul?

Incidentul a avut loc în weekend, în Parcul „Constantin Poroineanu”. Polițistul a observat un grup de oameni adunați în jurul unui băiețel care nu mai respira și avea fața învinețită. Fără să stea pe gânduri, a intervenit. L-a întins pe spate, i-a deblocat căile respiratorii și i-a aplicat manevre de resuscitare – insuflații și masaj cardiac. După câteva momente tensionate, copilul și-a recăpătat respirația.

Ulterior, micuțul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Medicii au confirmat că intervenția promptă a polițistului a făcut diferența dintre viață și moarte.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a transmis un mesaj de felicitare pentru Claudiu, subliniind că gestul său arată încă o dată că polițiștii sunt pregătiți să protejeze și să ajute comunitatea, chiar și în afara orelor de serviciu.