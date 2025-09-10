Proiectul a fost inițiat de 30 de parlamentari PNL și vizează completarea Legii nr. 155/2010 privind poliția locală. Textul legislativ propune un cadru juridic explicit pentru utilizarea camerelor portabile audio-video Bodycam de către polițiștii locali, „în scopul eficientizării activităților acesteia și al protejării atât a cetățenilor, cât și a polițiștilor locali”, conform expunerii de motive.

Înregistrări audio-video fără consimțământ

Conform proiectului, „polițiștii locali pot efectua înregistrări audio-video și pot realiza fotografii cu mijloacele tehnice din dotare, privind acțiuni desfășurate în spațiul public, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fără consimțământul persoanelor vizate, în scopul prevenirii și combaterii faptelor ilegale, al menținerii ordinii publice și pentru protejarea propriilor intervenții, în condițiile prezentei legi”.

De asemenea, documentul stabilește că „Poliția locală este autorizată să efectueze înregistrări audio-video sau fotografii, cu mijloacele din dotare, cu privire la acțiuni ori evenimente desfășurate în locuri publice, fără consimțământul persoanelor vizate, atunci când există motive verosimile să se bănuiască pregătirea sau săvârșirea de infracțiuni ori alte fapte ilegale sau o posibilă tulburare a ordinii și siguranței publice”.

Protecția datelor personale și limitările legale

Datele obținute prin intermediul înregistrărilor foto, audio sau video vor fi prelucrate exclusiv pentru menținerea ordinii publice, prevenirea și combaterea infracțiunilor sau cercetarea acestora. Prelucrarea va respecta Legea nr. 363/2018 și Regulamentul (UE) 2016/679. Utilizarea acestor date în alte scopuri este interzisă, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, doar dacă sunt implementate garanții pentru protecția drepturilor persoanelor vizate.

Obligația activării Bodycam în intervenții

Actul normativ impune polițiștilor locali obligația de a activa dispozitivul Bodycam în timpul legitimării și stabilirii identității unei persoane, atunci când o persoană este condusă la sediul poliției locale sau la o altă autoritate competentă, dar și pe durata intervențiilor ce presupun utilizarea forței fizice, a mijloacelor de constrângere sau a materialelor din dotare, inclusiv cătușe, bastoane ori sprayuri iritant-lacrimogene.

Bodycam-ul trebuie activat și la constatarea unei infracțiuni sau contravenții, precum și la aplicarea sancțiunilor ori măsurilor legale corespunzătoare. În plus, dispozitivul trebuie utilizat în timpul oricărei intervenții desfășurate în spațiul public, dacă există riscul apariției unor situații violente sau al tulburării ordinii publice.

Informarea persoanelor și transparența instituțională

Conform proiectului, „Polițistul local mai are obligația ca, în măsura în care circumstanțele permit, să informeze persoana vizată că aceasta este înregistrată audio-video sau că urmează să fie fotografiată. De asemenea, instituția de poliție locală aduce la cunoștința publicului faptul că utilizează mijloace portabile de înregistrare, inclusiv prin afișarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele polițiștilor și prin publicarea informațiilor relevante”.

Durata de păstrare și accesul la înregistrări

Înregistrările audio-video vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de șase luni de la data producerii, cu excepția situațiilor în care fac obiectul unei proceduri judiciare sau disciplinare. Utilizarea acestor materiale în scop personal este interzisă, iar înregistrările nu pot fi făcute publice, distribuite sau puse la dispoziția unor persoane neautorizate.

Accesul la înregistrări va fi permis exclusiv persoanelor autorizate și doar în scopurile prevăzute de lege. Textul legislativ prevede că „Este strict interzis orice acces neautorizat ori divulgarea neautorizată a acestor înregistrări către terți. Ștergerea sau distrugerea înregistrărilor se efectuează cu respectarea termenelor și a procedurilor stabilite de lege, fiecare astfel de operațiune fiind consemnată într-un registru special, pentru a asigura posibilitatea de audit și control”.

Etapele de implementare a sistemului Bodycam

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, urmează să fie elaborate normele de aplicare. În cel mult 12 luni, fiecare autoritate publică locală va putea elabora un plan de implementare a sistemului Bodycam, va putea dota și operaționaliza acest mecanism.

Proiectul urmează să intre în dezbaterea Senatului, iar Camera Deputaților are rol decizional.

