"Polițiștii din Făget, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș, într-o cauză penală care vizează infracțiunea de furt calificat. În cadrul activităților sunt cercetate două persoane de 15 ani, bănuite de comiterea infracțiunii de furt calificat, care în perioada 22-25 septembrie ar fi sustras, noaptea, din autovehiculele și utilajele unei unități administrative și a unor societăți private care efectuau lucrări de asfaltare a drumurilor, aproximativ 400 de litri de motorină", se arată în informarea transmisă de IPJ Timiș.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri necesare administrării probatoriului, respectiv: un scuter, dispozitive electronice, telefoane mobile, recipiente din plastic și articole vestimentare. Totodată, au fost descoperite și ridicate: un pistol neletal, un tub cu aer comprimat, un pistol letal și muniție, precum și mai multe pachete de țigarete, netimbrate, deținute ilegal, pentru această faptă fiind aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 20.000 lei, bunurile fiind supuse confiscării.