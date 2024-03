Angajaţii din Bucureşti au un salariu mediu net de peste 6.000 de lei pe lună, cei din Cluj câştigă mai mult de 5.800 de lei net pe lună, cei din Timiş câştigă aproape 5.700 de lei net pe lună, iar cei din Sibiu au ajuns la salarii medii nete de puţin peste 5.000 de lei pe lună.

Cluj, Timiş, Sibiu şi Ilfov sunt printre cele mai dezvoltate regiuni din România, cu o prezenţă semnificativă a companiilor multinaţionale şi a sectoarelor industriale puternice.

Trei judeţe şi Bucureştiul au salarii medii nete mai mari de 5.000 de lei net pe lună, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS).

Cele mai mici salarii au fost în Teleorman, de 3.436 de lei în noiembrie 2023, în creştere cu 13% de la an la an, urmate de cele din Vrancea, de 3.504 lei net, în creştere cu 16% de la an la an, şi de cele din Hunedoara, de 3.588 de lei, cu 15% mai mari faţă de cele din noiembrie 2022.