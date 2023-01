„Deja am terminat unele acțiuni cum o să le duc la instnțele abilitate o să anunț. Articolul 8.2 din contract stipulează că, orice publicitate va fi făcuta la maniera agreată de părți. Nu se vor da interviuri nici de către vânzător și nici de către guvern cu privire la privatizare, inclusiv declarații legate de dreptul de cumpărare și subsriere sau alte date legate de acest contract. La un moment dat, acest contract a fost secretizat, domnul senator Trheș ar trebui să știe că nu are voie să facă public acest contract, se pot folosi doar pasaje. Dacă îl publică, va avea de tras. Va fi dat autorităților. Am o strategie pe care o voi aplica. Oricum, mi se pare un pic ciudat, cel puțin părțile legate de legea contractului. Se stipulează că, prezentul contract va fi guvernat în funcție de legea guvernabilă, adică Legea 55/2004, dar care nu exista atunci când se semna contractul de privatizare. Abia atunci lumea a luat act de acest contract.

„Dacă se desecretizează contractul România va avea probleme”

Oricum, contractul încalcă grav toate normele dreptului românesc și ale celui de drept comercial internațional. Dacă se face public acest contract, mai mult ca sigur că Romania va fi pedepsită de către UE, avea parte de infringement și s-ar putea să intrăm în conflict cu europenii. Se va vedea că este ajutor de stat mascat. Noi vom fi sancționati grav și vom plăti tot noi, românii. Și s-ar putea ca Petrom să nu mai fie nici al OMV, ci al altcuiva. În acest moment, cu un an înainte de alegeri, când există un război Rusia-NATO, există cineva care va fi privilegiat dacă acest contract va cădea. Odată ce legea aplicabilă contractului nu era adoptată în Parlament, legea 555/2004 va fi abrogată. Legea comercială nu se retroactivează, iar acest contract va fi lovit de nulitate. Există interes din partea serviciilor ca acest contract să cadă. Dacă acestui contract i-a fost dat drumul ca să ajunga în presă, atunci trebuie să fim atenți. Aceste contracte au în spate o serie se convenții care sunt secrete de stat, iar cei din CSAT ar trebui să știe. Toate se încheie în virtutea unei legi care nu există, dar Guvernul își asumă că o va trece prin Parlament ulterior semnării contractului.

„Ar trebui anulate toate privatizările”

Dacă am avea o instanță corectă, la acest moment ar trebui anulate toate privatizările. Toți cei care au asistat la aceste contracte fac parte dintr-un grup infracțional organizat care a subminat economia națională. OMV e societate de stat, nu privată, deci nu a fost vorba de o privatizare, ci de o etatizarea, adică, vânzarea unei companii de la un stat la altul, ceea ce este extrem de grav. Aici discutam despre legi abuzive pe care nimeni nu le-a atacat constituționalitatea, iar pe cele atacate, Curtea Constituțională a refuzat să se pronunțe și a respins excepțiile, venind cu o explicație ciudată. În cazul nostru, dacă am avea instituții corecte, din momentul în care Anca Alexandrescu și Realitatea au dat acest contract, în minutul următor, procurorii s-ar fi înființat la sediul Realitatea, iar într-o oră, personajele implicate ar fi trebuit reținute”, a declarat senatoarea Diana Șoșoacă în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.