Citând acest sondaj, senatorul Diana Șoșoacă susține că ”58% dintre nemți sunt ȘOȘOCARI” pentru că doresc pacea, la fel ca și ea.

”Deci, 58% dintre germani sunt ȘOȘOCARI!

Încă de la inceputul războiului, am acționat pt pace si neutralitatea României!

Primul demers din lume pt pace a venit din România!

Memorandumul unicului Senator al opoziției libere " NEUTRALITATE PENTRU ROMÂNIA. PACEA DE LA BUCUREȘTI" a scos mii de români in strada la data de 08.03.2022. Ulterior au urmat dezbateri publice oficiale organizate de Cabinetul de Senator "Diana Iovanovici-Sosoaca ", apoi Memorii catre toate instituțiile Statului Român, ambasadele implicate, UE, NATO etc, vizite la Ambasada Rusiei, scrisori catre Congresul USA, interpelari, declaratii politice cu impact internațional, care au schimbat cursul evenimentelor, emisiuni, articole etc. Apoi au venit interviuri internationale care au făcut inconjurul pământului, emisiune la Alex Jones, participari la conferinte organizate de Institutul Schiller din Germania etc.

Desi am fost făcută putinista pt solicitarea mea de mentinere a României in afara razboiului (nicio tara membra NATO nu a fost atacată, deci nu avem obligatii), si pt incheierea pacii, IATĂ CĂ NEMȚII ARATĂ CĂ POPOARELE OCCIDENTALE NU DORESC RĂZBOI. 58%, O MAJORITATE, DOREȘTE PACEA!

OPRIȚI RĂZBOIUL SAU NE VEȚI FORȚA SĂ ÎL OPRIM NOI CU ORICE PREȚ!

NU NE PROVOCAȚI!”, scrie Diana Șoșoacă.