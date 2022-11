„Îmi pare rău că nu m-ați ascultat atunci. Eu nu am spus nimic din opiniile mele. Atunci eu am intrat pe EMA (Agenția Europeană pentru Medicamente) și am scormonit și am văzut rezulatele testelor făcute până atunci pe oameni cobai. Nu au fost respectate dispozițiile legale pentru autorizarea vaccinului. Erau mii de efecte adverse la femei. Eu citam efectele adverse pe pe site-ul EMA. (...)

Am încercat să vorbesc la Parlament. Mi s-a oprit microfonul de către fostul meu coleg de partid care era secretar la acea vreme, apoi, într-o oră m-au dat afară din partid. (...)

Toate atacturile au afectat copiii mei. Am fost cea mai atacată femeie, cel mai atacat politician”, a spus Diana Șoșoacă, marți, în emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS.

„Din 2020 am făcut ceea ce trebuia să facă un avocat. Sunt zeci, dacă nu sute, de plângeri penale pe care le-am făcut. 600 de persoane au depus plângeri penale pentru cazuri din pandemie”, a spus Diana Șoșoacă.