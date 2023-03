România este o țară bogată, cu un potențial agricol uriaș. Acest lucru îl confirmă și specialiștii. Livia Vidu, doctor și profesor în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară a declarat că țara noastră ar putea să hrănească 70 de milioane de locuitori fără să fie nevoie să importăm absolut nimic.

"România este o țară particulară în Uniunea Europeană și noi trebuie să păstrăm această tradiție a țării noastre. Nu trebuie să neglijăm faptul că un studiu spunea că prin potențialul pe care pământul din România îl are, pășunile, terenurile cultivate pentru furaje, noi am putea să hrănim 70 de milioane de locuitori fără să fie nevoie să importăm absolut nimic. Din punctul meu de vedere, trebuie să se păstreze cele două sisteme: sistemul intensiv industrial, care asigură în proporție de peste 95% hrana pentru populația din zonele urbane, dar și acea zonă tradițională în care familiile în gospodărie pot crește animale care să le asigure subzistența, dar care să le aducă și un venit în plus pentru dezvoltarea familiei.", a declarat Livia Vidu.