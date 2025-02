„Am vorbit și cu Hrebenciuc. Și mi-a zis „Ba Gigi, hai sa il bagam pe Simion in turul doi”. Dar am vorbit si cu Ghita. Eu sunt prieten cu Hrebenciuc, imi este prieten bun. Deci Hrebenciuc e prietenul meu, e fratele meu, e singurul prieten adevarat din toti prietenii mei. Lumea vorbeste in fel si chip, dar e un mare caracter. Si a zis hai sa-l bagam in turul doi dar dupa aia in turul doi sa nu va apucati sa il atacati pe Simion, sa-i lasam sa se bata, sa vedem cine-i mai puternic.

A zis „ba Gigi sa intre el in turul doi si dupa sa faca ce vor, i-am zis ba o sa ti-l bata mar pentru ca Ciolacu nu e politician el saracu e un baiat pe acolo, asa un baiat bun ca baiat rau nu e.



Simion era langa mine acolo, la palat, si l-am sunat pe Sebi Ghita. Si mi-a zis Sebi: „bai nea Gigi, hai sa il bagam pe Simion in turul doi. Si am vorbit si cu Chelemen si i-am zis „Dupa aia sa nu va apucati sa il atacati pe Simion”. A zis ”nu domnule, lasa sa iasa ce o fi, ca nu suntem nebuni dupa ce il ridicam, dupa aia sa dam in el, ca ne contestam pe noi”. Va spun eu cum il baga. Adica ce fac: Hai sa ii atacam pe toti, toti candidatii, si sa ramana numai Simion, asta fac”, a dezvăluit Gigi Becali în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel din data de 24 octombrie 2024.

SURSE: Becali, somat de AUR să părăsească Parlamentul! George Simion: Trebuie să respecte cerințele partidului