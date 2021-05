realitatea plus

Potrivit procurorilor DNA, Claudiu Manda, în calitate de președinte al organizației Dolj a PSD și Marin Ion, primarul comunei Bratovoești județul Dolj, ar fi încercat să obțină sprijinul electoral al unor beneficiari de ajutor social din comuna Bratovoești promițându-le că, în mod necuvenit, îi scutesc de a mai restitui unele sume datorate Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj). Manda ar fi intervenit chiar pe lângă directorul instituției, "inculpatul Simcelescu Marius–Nicolae, simpatizant și militant (….), ocazie cu care și–a folosit față de acesta influența și autoritatea ce decurgeau din calitatea de președinte al organizației Dolj a (….), pentru a–l capacita pe director să se implice în soluționarea problemelor respectivilor beneficiaride ajutor social, lucru pe care acesta l–a făcut prin încălcarea legii".

Într-o discuție cu edilul, Claudiu Manda l–a descris pe directorul AJPIS Dolj ca fiind ,,omul nostru” și l–a asigurat pe primar că problema se va rezolva, mai susțin anchetatorii. De altfel, imediat după, "în prezența primarului Marin Ion, l–a contactat telefonic pe directorul Simcelescu Marius–Nicolae și a purtat cu acesta o discuție în legătură cu solicitarea primarului. Mai întâi, Manda Iulian–Claudiu i–a comunicat directorului Simcelescu că este de față cu primarul comunei Bratovoești care–i prezentase o chestiune despre care primarul afirmase că are legătură cu el (cu Simcelescu). L–a întrebat când îl primește în audiență pe acel primar pentru a vorbi în legătură cu chestiunea respectivă. Directorul a spus că știe care e situația la Bratovoești și s–a arătat extrem de receptiv în legătură cu solicitarea lui Manda. I–a mai spus că dacă e nevoie se duce chiar el la Bratovoești pentru a se întâlni cu primarul. Simcelescul–a asigurat pe Manda că a înțeles și că o să rezolve problema afirmând ,,Da. Am înțeles domnu președinte. Nici o problemă. O rezolvăm noi într–un fel", potrivit Realitatea Plus.

Claudiu Manda se apără împotriva acuzației de trafic de influență! „L-am rugat pe domnul procuror să facă o confruntare între ce spun eu și ce spune domnul Marin Ion”