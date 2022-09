„Le recomand din nou tuturor cetățenilor din regiunea Harkov să părăsească teritoriul pentru a-și salva viețile. Este periculos în acest moment să vă aflați în interiorul propriilor locuințe (...) Suntem gata să vă oferim tot ajutorul necesar. Reprezentanții noștri rămân pe teritoriu și facilitează evacuarea cetățenilor”.

“The head of the Russian occupation administration of the Kharkiv region, Vitaly Ganchev, recommended that all residents of the region evacuate to Russia "in order to save lives" - @vottak_tv. The only problem with that: Russia isn’t letting them in 🚜pic.twitter.com/LZyxQviQqj