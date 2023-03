Din cauza creșterii dobânzilor, ratele românilor au atins un nivel record, iar mulți au depășit deja gradul de îndatorare stabilit prin lege, de 40%.

REPORTER: Am luat un apartament cu o rată de 900 de lei, într-un an de zile rata mea a ajuns la 2.200 de lei. Ce poate face românul Popescu?

CÂCIU: Nu cred că e corect ce spuneți, dar ...

REPORTER: Vă arăt. Am exact...

CÂCIU: Dacă este așa, cred că banca a sărit calul. Vă spun direct.

REPORTER: Păi și noi ce facem? Eu, cetățeanul Popescu, ce fac în raport cu banca? Care a sărit calul și să știți că sunt multe bănci care au sărit calul.

CÂCIU: Haideți, totuși... Aveți un contract care are niște clauze, aveți și un birou de mediere în zona creditelor pe care mulți nu îl accesează. Trebuie să le spunem oamenilor despre aceste instrumente pe care le au la dispoziție, în contextul în care unele bănci poate fac un abuz.

Din aprilie, 500.000 de oameni vor plăti rate mai mari pentru că indicele IRCC va depăși pragul de 6%. Sunt însă și câteva variante prin care putem reduce ratele, precum rambursarea anticipată cu reducerea perioadei.

La un credit de 250.000 de lei luat pe 30 de ani, in acest momet rata lunara a ajuns la 1850 de lei, 1700 de lei reprezinta insa doar dobanda din acea rata, iar 150 de lei partea principala.

Dacă însă, pe lângă rata lunară, alegem să plătim încă 150 de lei, adică principalul ratei din luna următoare, atunci perioada de creditare va fi mai mică.

Dobânzile ar putea scădea abia de anul viitor.