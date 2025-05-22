Detaliul care îi atrage pe români cel mai mult atunci când își caută de muncă

Potrivit unui studiu, aproape 30% dintre românii care își caută un loc de muncă sunt atrași de anunțurile unde este publicat și salariul.

„Procentul are legătură, pe de o parte, cu faptul că deja angajații și candidații știu că, în curând, informațiile despre salarii vor deveni publice și, pe de altă parte, pentru că resimt foarte puternic nevoia de stabilitate, inclusiv în ceea ce privește salariile. Atunci când caută un loc de muncă, vor să știe încă din primă fază dacă un anumit job ar putea să le întrunească toate criteriile pentru a rămâne cât mai mult timp angajați pe poziția respectivă”, a explicat directorul de vânzări al unei platforme de recrutare online.



Cei mai interesați de salariul publicat în anunțul de angajare sunt candidații din segmentele de vârstă 18-24 de ani și peste 60 de ani. Astfel, dacă, la nivel general, 30% dintre aplicări merg către joburile cu salariul publicat, în cazul acestor două categorii de vârstă procentul depășește 35%.



Pe de altă parte, pentru candidații din palierele 35-44 de ani și 45-54 de ani, procentul scade până la 25%, respectiv 26%.



Analiza de specialitate mai relevă faptul că, în timp ce un post care are salariul confidențial primește, în medie, 22 de aplicări de la candidați, un loc de muncă pentru care salariul se afișează atrage, în medie, 35 de aplicări. Cu toate acestea, de la începutul anului și până acum, din cele peste 100.000 de joburi postate, doar 39.000 au avut salariul publicat.



Potrivit sursei citate, domeniile cu cel mai ridicat nivel de transparență sunt: retail, servicii, transport/logistică, call-center/BPO, turism, industria alimentară și construcții.



Datele statistice arată că mediile salariale nete, la nivel național, pentru aceste domenii sunt următoarele: 3.500 de lei - pentru retail, 3.800 de lei - pentru servicii, 5.000 de lei - pentru transport/logistică, 4.000 de lei - pentru call center/BPO, 4.000 de lei - pentru turism, 4.000 de lei - pentru industria alimentară și 5.500 de lei - pentru construcții.