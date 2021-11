Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Ies la iveală detalii șocante în cazul fetiței de patru ani care a fost ucisă și apoi incendiată de tatăl vitreg. La câteva ore de la crimă, individul a postat o declarație de dragoste pe Facebook pentru mama victimei. Culmea, deși în cele din urmă concubinul i-a mărturisit că fiica ei a murit, femeia nu a raportat decesul. Individul i-a spus că totul a fost un accident.

La o zi după ce i-a luat viața copilei de patru ani, tatăl vitreg al fetiței a postat pe Facebook un mesaj pentru concubina lui, mama victimei.

"Iubirea mea, să te întâlnesc pe tine... a fost și este cea mai frumoasă întâmplare din viața mea. Te iubesc pentru ceea ce ești lângă mine, îți mulțumesc că Mă iubești și ma respecți, Să iubești înseamnă să trăiești prin celălalt, să simți nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i dărui", a scris tânărul.

Fetița nu a fost dată dispărută niciodată. Mama ei era la maternitate în momentul crimei pentru a naște cel de-al treilea copil. Când s-a întors, bărbatul i-ar fi spus inițial că fetița e la bunici.

Ulterior, criminalul ar fi susținut că fata a murit accidental în apartament. Culmea, mama nu a raportat decesul. Potrivit unor surse, chiar l-ar fi consolat pe individ, fără să știe întreaga poveste.

Femeia era în pat când mascații au descins în locuință.

Tatăl natural al victimei este în stare de șoc.

„Nici eu nu mai ştiu ce să spun, sunt copleşit de durere. Nu am vorbit cu nimeni până la ora actuală, nici cu mama fetei. Nu ştiu nimic, sunt în şoc, nu ştiu ce să explic, ce să spun. Nu am sunat încă la autorităţi, pentru că nu ştiu ce să îi întreb. Am auzit aşa multe încât nici aer nu mai am”, a declarat tatăl, la un post de televiziune.

Dus pentru reconstituire în apartamentul în care a avut loc crima, tânărul de 23 de ani a fost huiduit de vecini.

La reconstituire, criminalul a recunoscut că a bătut-o pe copilă și a lovit-o cu capul de perete pentru că era agitată. Totul sub privire fratelui mai mic, în vârstă de 3 ani. Copilul ar fi fost și el luat de criminal și dus pe câmp, unde ar fi fost incendiat cadavrul fetiței.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.