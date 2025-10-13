Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob dezvăluie faptul că întâlnirea ministrului de externe a fost aranjată de către Paolo Zampolli. În urmă cu câteva săptămâni, Zampolli a făcut un periplu prin România și a avut întîlniri la vîrful-vîrfului, unele, cam ciudat, despre care nu s-a făcut vorbire.



Paolo Zampolli e un afacerist italian, diplomat și antreprenor italian-american, născut în 1970 la Milano. El a crescut în centrul modei italiene, Zampolli a dezvoltat o pasiune pentru networking și afaceri creative.

La mijlocul anilor ’90, s-a mutat la New York, unde a fondat agenția de modele ID Model Management (sau ID Models). Agenția a reprezentat modele de top precum Ana Hickmann, Cinthia Moura și Melania Knauss (viitoarea Melania Trump). A fost pionier în utilizarea tehnologiei web pentru promovarea modelelor, inovînd în booking electronic.

Zampolli a organizat petreceri extravagante la cluburi precum Kit Kat Club, iar în 1998, a introdus-o pe Melania Knauss lui Donald Trump la o petrecere de Fashion Week, un moment cheie care a dus la căsătoria lor în 2005.



El a trecut de la petreceri cu supermodele la negocieri ONU, influențînd indirect politica externă a SUA prin legăturile solide cu Trump. Averea sa estimată: peste 50 de milioane USD, din modă, imobiliare și diplomație. Este fluent în italiană, engleză și spaniolă, cu pasiuni pentru sport și mediu.

În octombrie 2013, a devenit Ambasador ONU și Ambasador pentru Oceane și Mări al Republicii Dominicane, deși nu este cetățean al țării. A fost implicat în afaceri de telecomunicații și nu numai, menținînd un stil de viață opulent. Din martie 2025, este numit de prietenul Trump ”Trimis Special al Președintelui SUA pentru Parteneriate Globale”, cu rang de ambasador. Rolul implică diplomație culturală, sportivă, educațională și religioasă, promovînd „excepționalismul american” în pregătirea America250 (2026) și Cupei Mondiale FIFA 2026.



În august-septembrie, Zampolli a venit cu noua funcție în România și a luat la rînd toată lumea bună: s-a văzut cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, la Palatul parlamentului, cu Patriarhul Daniel la Patriarhie, cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, cu cel al Culturii, Demeter Andras, cu președinții federațiilor de fotbal și handbal, cu președintele COR, Mihai Covaliu șamd.

Nu în ultimul rînd, Zampolli s-a ”împrietenit” și cu Oana Țoiu, despre care scrie pe contul lui de Instagram: ”M-am bucurat să o revăd pe draga mea prietenă, doamna ministru de externe Oana din România, care ne-a vizitat de trei ori în ultima lună. Acest lucru demonstrează cu adevărat cît de mult apreciază România relația noastră. Ca aliat NATO, cu cea mai mare bază din regiune la Constanța, dezvoltăm o colaborare fantastică între țările noastre, lucrînd îndeaproape cu președintele, prim-ministrul și ministrul energiei."



Foarte interesant, nu toate întrevederile lui Zampolli la București au fost mediatizate, precum cea cu președintele Nicușor Dan, care apare însă pe contul de Instagram al diplomatului.



Zampolli are intrări la cel mai înalt nivel mondial, de la Trump la Erdogan ori regele Iordaniei, de la regele Suediei la emirul Qatar, de la membrii guvernului american precum Marco Rubio, Scott Besentt, Robert F.Kennedy la Ursula von der Leyen, de la secretarul ONU, Antonio Guterres, la Patriarhul Constantinopolului, de la președintele Băncii Mondiale și mulți alții.