Tone de ulei uzat și antigel, păstrate în bazine

Echipele de control au găsit patru bazine în care erau stocați aproximativ 3.000 de litri de ulei uzat și 500 de litri de antigel, cu scurgeri vizibile de substanțe pe sol. Situația este cu atât mai gravă cu cât firma deține contract cu un operator autorizat pentru colectarea acestor substanțe, însă, potrivit verificărilor, nu a predat nicio cantitate de deșeuri periculoase în acest an.

„Au fost identificate patru bazine care conțineau mii de litri de ulei și antigel, lângă care au fost observate scurgeri necontrolate”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Gorj.

Alte deșeuri, depozitate ilegal pe sol

Pe același teren, autoritățile au descoperit și aproximativ 20 de tone de deșeuri feroase provenite din dezmembrarea autovehiculelor – piese și caroserii depozitate direct pe sol. Firma nu deținea autorizațiile necesare pentru aceste activități.

Toate deșeurile identificate au fost indisponibilizate și lăsate în custodia administratorului societății, până la finalizarea cercetărilor. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru:

eliminarea și păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate,

nerespectarea obligațiilor privind gestionarea substanțelor periculoase,

activități neautorizate de colectare și depozitare a deșeurilor.

Cercetările sunt coordonate de Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al Poliției Gorj, în colaborare cu Garda Națională de Mediu.