Depășire periculoasă pe trecerea de pietoni. Pieton, salvat în ultima clipă

Un pieton din Iași a scăpat ca prin minune după o manevră periculoasă făcută de un șofer chiar pe trecerea de pietoni!

Imaginile, surprinse de un alt participant la trafic, arată momentul în care mașina se apropie cu viteză, iar bărbatul de pe zebră se oprește instinctiv să verifice încă o dată dacă drumul este liber.

Depășire periculoasă la Iași

În ultima secundă, conducătorul auto a tras brusc de volan, s-a urcat cu mașina pe trotuar și a evitat impactul la limită.

Depășirea periculoasă i-a spart roata din față, iar autoturismul s-a oprit la zeci de metri distanță.

Incidentul a stârnit reacții puternice în mediul online și ridică din nou întrebări despre siguranța rutieră în zonele aglomerate.