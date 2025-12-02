Imaginile, surprinse de un alt participant la trafic, arată momentul în care mașina se apropie cu viteză, iar bărbatul de pe zebră se oprește instinctiv să verifice încă o dată dacă drumul este liber.

Depășire periculoasă la Iași

În ultima secundă, conducătorul auto a tras brusc de volan, s-a urcat cu mașina pe trotuar și a evitat impactul la limită.

Depășirea periculoasă i-a spart roata din față, iar autoturismul s-a oprit la zeci de metri distanță.

Incidentul a stârnit reacții puternice în mediul online și ridică din nou întrebări despre siguranța rutieră în zonele aglomerate.