Denise Rifai, despre Florin Cîțu: "Pe meseria lui, este cel mai bun. Să avem încredere în el"

Printre altele, Denise Rifai s-a referit la ministrul de Finanțe Florin Cîțu.

"Imi place foarte mult Florin Citu. Asta ministru de Finante! Eu sunt economist la baza. Il cunosc pe Florin de 10 ani. L-am cunoscut intr-un moment...

Noi, in presa economica, eram niste gasti de jurnalisti foarte destepti de la care am invatat meserie si ii respect foarte mult. Florin mi-a fost prezentat, am iesit la o cafea, eu eram jurnalist de economic, Florin un bun economist. Era in privat, nicio treaba cu politica si am ramas fascinata.

Omul asta stie care, pe domeniul nostru este extraordinar de clar ca vibratie. Un tip calm, cald, asezat. Sunt fascinata de el. Sa avem incredere in el. Il cunosc, suntem apropiati si imi place ca nu s-a schimbat. Omul asta este liber la cap, are scoala multa. Pe meseria lui, este cel mai bun", a explicat Denise Rifai.

Vezi înregistrarea emisiunii aici!