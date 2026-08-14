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Economie· 1 min citire
Deficitul energetic a crescut semnificativ după oprirea Centralei Cernavodă. Cât importă România vineri dimineață – date în timp real
Deficitul energetic a crescut
România traversează una dintre cele mai dificile dimineți din această vară pe piața energiei. După oprirea și debranșarea Reactorului 2 de la Cernavodă, importurile au crescut abrupt, iar Sistemul Energetic Național funcționează cu un deficit semnificativ.
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