În curând ar trebui să ajungă și motivarea deciziei magistraților de la Tribunalul București care au decis săptămâna trecută prelungirea măsurii preventive de control judiciar în cazul lui Călin Georgescu. Liderul suveranist rămâne sub această măsură care a fost dispusă încă de la începutul acestui an, încă din primul dosar penal trimis în judecată pentru următoarele 60 de zile.

În tot acest timp trebuie respectate toate măsurile prevăzute în cadrul controlului judiciar: să nu părăsească țara și ori de câte ori este necesar să se prezinte pentru a da cu subsemnatul la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar.

Este important de precizat faptul că inclusiv judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 nu au putut să vină cu o nouă motivare, așa cum ar fi prevăzut procedura în cazul prelungiri în cadrul acestei decizii și doar aceași motivație ca și în celelalte motivări din lunile precedente.

De asemenea, este important de precizat că inclusiv în celelalte dosare, dar și în celelelalte cauze care se află pe rolul instanțelor toată activitatea este blocată, având în vedere că nici în al doilea dosar nu s-a fixat un prim termen de judecată la Curtea de Apel București.

Călin Georgescu despre alegerile din București: „O farsă organizată sub aparența binelui”