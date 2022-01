„Noi am verificat dacă între persoanele decedate se regăseşte vreuna dintre cele 21 de persoane confirmate cu infecţia cu Omicron şi am constatat că nu există niciun deces în acel grup. Determinarea tulpinii Omicron nu se face pentru toţi pacienţii identificaţi cu infecţia Sars-Cov-2, pentru că nu are nicio relevanţă din punct de vedere a atitudinii medicale. Se face pe un eşantion selectat pe criterii microbiologice pentru a determina dacă diseminarea infecţiei este comunitară sau nu”, a declarat directorul DSP Iaşi, Vasile Cepoi.

Marţi seară, managerul spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, medicul Florin Roşu anunţa că o femeie de 75 de ani a murit la spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, fiind suspectată că ar fi infectată cu varianta Omicron. Pacienta nu era vaccinată şi prezenta multiple comorbidităţi.