Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Bărbatul care și-a ucis în urmă cu două luni iubita este în continuare de negăsit. Chiar dacă autoritățile oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru prinderea ucigașului, nimeni nu știe nimic despre el. De altfel, se ia în considerare faptul că acesta s-ar putea ascunde în tunelurile militare sau chiar și-ar fi schimbat înfățișarea, ceea ce îngreunează ancheta Poliției.



În tot acest timp, crimele în stradă continuă să cutremure România. La Țăndărei, cinci persoane s-au încăierat după ce doi frați s-au certat pe o bucată de pământ. După ce și-au împărțit pumni și picioare, unul dintre bărbați a pus mâna pe un cuțit și și-a înjunghiat fratele. Martorii au sunat la 112, însă pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.





Și la Craiova a avut loc o bătaie generală între două grupări interlope. Mai multe persoane s-au bătut cu bâte și topoare din cauza unei femei. În urma altercației, un bărbat a murit din cauza loviturilor puternice la cap.