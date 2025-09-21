Debandadă națională. Criminalii fac legea în România iar autoritățile sunt incapabile să-i prindă

Bătăile ca-n codru, în plină zi, încep să se înmulțească, în România. Foto/Arhivă
Criminalul Emil Gânj, care și-a ucis cu sânge rece iubita, este în continuare de negăsit. Deși au trecut două luni de la crimă, autoritățile nu reușesc să îi dea de urmă. În tot acest timp, continuă atacurile sângeroase în plină stradă.

Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii. 

Bărbatul care și-a ucis în urmă cu două luni iubita este în continuare de negăsit. Chiar dacă autoritățile oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru prinderea ucigașului, nimeni nu știe nimic despre el. De altfel, se ia în considerare faptul că acesta s-ar putea ascunde în tunelurile militare sau chiar și-ar fi schimbat înfățișarea, ceea ce îngreunează ancheta Poliției.

În tot acest timp, crimele în stradă continuă să cutremure România. La Țăndărei, cinci persoane s-au încăierat după ce doi frați s-au certat pe o bucată de pământ. După ce și-au împărțit pumni și picioare, unul dintre bărbați a pus mâna pe un cuțit și și-a înjunghiat fratele. Martorii au sunat la 112, însă pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.


Și la Craiova a avut loc o bătaie generală între două grupări interlope. Mai multe persoane s-au bătut cu bâte și topoare din cauza unei femei. În urma altercației, un bărbat a murit din cauza loviturilor puternice la cap. 

 